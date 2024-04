L'associació belga Adolphe Sax és premiada al Sax Fest

Actualitzada 04/04/2024 a les 22:02

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella ha acollit aquesta tarda la segona edició dels Sax Awards on ha destacat el reconeixement de l’Association Internationale Adolphe Sax de Dinant (Bèlgica), que ha estat premiada per contribuir a donar a conèixer el saxòfon. Des de la seva creació, el 1990, aquesta entitat s’ha marcat posar en valor i la figura del músic Adolphe Sax. Cada quatre anys organitzen el concurs internacional Adolphe Sax i compta amb un concurs per a joves saxofonistes, una jornada de les harmonies, una gran trobada de Saxofonistes (més de 1.000 saxofonistes en cada edició). L'organització ha informat que els altres dos guardons han estat per Quatuor Habanera, "per la seva carrera professional d’èxit", i el saxofonista francès Jean-Marie Londeix, de 92 anys d’edat, "per la seva prestigiosa carrera com a músic". L’ONCA ha estat l'encarregada d'oferir una actuació per tancar la jornada.