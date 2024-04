Formalitzades 664 noves hipoteques familiars el 2023

Actualitzada 04/04/2024 a les 11:54

La banca andorrana tanca l’exercici 2023 amb un resultat agregat de les tres entitats bancàries de 163 milions d’euros gràcies, en bona part, a l’impuls dels ingressos generats per l’increment dels tipus d’interès. La banca creix un 44% en beneficis, però també en volum dels recursos gestionats de clients un 16% fins als 74.187 milions d’euros.El sector ha acompanyat el creixement de l’economia andorrana durant el 2023 amb un model de banca de proximitat, propera a la clientela. Si bé la xifra total d’inversió creditícia s’ha mantingut estable al voltant dels 5.000 milions d’euros, s’han formalitzat 664 noves hipoteques a famílies que sumen un import total concedit de 339 milions d’euros (-14% respecte del 2022), el que continua representant un percentatge important del PIB (un 10%). Els préstecs nous a empreses i a particulars han estat de 707 milions d’euros, un 5% més que l’any 2022 i suposen un 21% del PIB del país. Finalment, la banca ha acompanyat el consum a través dels seus mitjans de pagament amb un volum de les operacions amb targetes de crèdit i dèbit de 1.678 milions d’euros, un 8% superior a l’exercici precedent i que representa el 49% del PIB.El conjunt dels tres bancs presenten una rendibilitat (ROE) del 10,38%, en línia amb la rendibilitat mitjana de les entitats europees (dades EBA 3r trimestre del 2023), xifra que representa un increment de 281 punts bàsics respecte del 2022 (7,57% el 2022). La rendibilitat del negoci sobre els actius, mesurat pel ROA, assoleix el 0,89%, millora la seva posició respecte del 2022 (0,66%) i se situa per sobre de la mitjana europea. Durant el 2023, l’impuls dels ingressos donat per la pujada de tipus d’interès ha rendibilitzat l’activitat tradicional de concessió de préstecs i ha empès el benefici. Per altra banda, la plaça segueix amb l’adaptació contínua a la normativa bancària internacional i les inversions en tecnologia que continuen pressionant els resultats. La rendibilitat del sector és clau per poder donar confiança als mercats i afavorir el creixement econòmic nacional.La banca andorrana manté la seva solidesa amb una bona capitalització de les entitats, amb una ràtio de solvència CET1 del 16,97% a 31 de desembre del 2023 (15,76% a 31 de desembre del 2022), per sobre de la mitjana dels bancs europeus que se situa en el 15,80% segons dades de l’EBA del 3r trimestre del 2023. La ràtio de liquiditat (LCR) és del 228,16%, molt superior al mínim del 100% fixat pels reguladors europeus i superior a la mitjana dels bancs europeus que és del 160% al tancament del tercer trimestre del 2023. La ràtio de morositat, tot i l’increment de l’euríbor, continua amb la seva tendència a la baixa, fins a un mínim històric del 2,1% a tancament del 2023 (3,3% el 2022, 3,7% el 2021, 4,49% el 2020 i 5,32% el 2019). La bona dinàmica de l’economia andorrana sumada a les sòlides polítiques de concessió i seguiment del risc de crèdit de les entitats bancàries, s’han traduït en una reducció de la ràtio de morositat a nivells mínims històrics.