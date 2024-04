Trana estudiarà emprendre accions per discriminació en estar tancat el servei de discapacitats

La junta de l’associació Trana té la intenció de reunir-se aviat per decidir si pren accions pel que fa al cas que va fer públic un usuari, a la mateixa pàgina web de l’entitat, en què va explicar que dues persones en cadira de rodes no van poder utilitzar el lavabo per a gent amb mobilitat reduïda d’un bar d’Andorra la Vella perquè estava tancat. Fonts de Trana van comentar que es volen trobar amb les dues persones afectades per veure quin camí volen prendre, ja que consideren que l’incident és una discriminació perquè l’únic servei que estava tancat en

