El camí rodat que dirigeix als horts estarà tancat fins que sigui segur

El rec del Solà reobrirà abans que acabi la setmana, segons va comunicar ahir el comú d’Andorra la Vella. El rec i el camí d’accés rodat que dirigeix als horts estan tancats per treballs de neteja i reconstrucció d’ençà que diumenge passat un roc de 180 tones i 100 metres cúbics caigués a gran velocitat per la canal de Bonavista afectant alguns cultius pròxims i el rec del Solà. La via d’accés rodat als horts, que és un camí de terra, està clausurada perquè en caure l’esllavissada es van produir diversos desperfectes al paviment i al mur de pedra que aguanta el

#1 marededeusenyor

(04/04/24 07:34)