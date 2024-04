El Govern podrà forçar la cessió de pisos buits 

Una de les mesures que contempla el projecte de llei pel creixement sostenible i el dret de l'habitatge que el cap de Govern i els ministres Jordi Torres, Conxita Marsol i Ester Molné han presentat aquesta tarda és que el Govern pugui forçar la cessió de pisos buits de manera temporal si és que el propietari no s'avé a posar-lo al mercat. Xavier Espot ha deixat clar que s'ha estructurat com una mesura "molt garantista" per evitar que pugui afectar el dret a la propietat i per tant primer el propietari podrà justificar en primer lloc el perquè el manté tancat. Si les raons són dubtoses i el propietari no accepta voluntàriament el posar-lo al mercat serà quan s'activarà la cessió obligatòria. És una de la bateria de mesures que contempla un projecte de llei farcit d'iniciatives de calat en matèria d'habitatge, inversió estrangera o immigració que possiblement seran impopulars per a part del teixit econòmic però que Espot ha justificat en pro de "l'interès general". Amb mesures com la que afecta els pisos buits o les limitacions que també s'aplicaran als habitatges d'ús turístic i els apartaments turístics el Govern vol guanyar 1.500 pisos de lloguer en tres anys.Així, durant la roda de premsa també s'han presentat les noves mesures que afectaran a l'habitatge d'ús turístic i apartaments turístics i s'ha anunciat la prohibició de noves llicències de manera indefinida. Jordi Torres, ministre de Turisme i Comerç ha explicat que aquesta mesura es complementa amb un nou sistema de caducitat temporal, de tres anys, de les llicències atorgades fins ara, de manera que només siguin renovables si es compleixen els nous criteris de qualitat.Pel que fa als edificis que tinguin menys del 30% destinat a habitatge d'ús turístic, se'ls revocarà la llicència al cap de tres anys. El ministre de Turisme i Comerç ha subratllat que aquesta mesura afectarà un 25% dels habitatges d'úst turístic, el que suposa uns 650 pisos aproximadament. Segons Torres, tant la prohibició de noves llicències com el nou sistema de caducitat tindran una aplicació immediata. A més llarg termini, Torres ha parlat d'un any aproximadament, es vol implementar una vinyeta per circular en vehicle privat o en autobusos de línia internacionals adreçada als excursionistes, així com incrementar la taxa turística, previ consens amb el sector, i després que s'hagi culminat la tasca de control per al funcionament correcte de l'aplicació de la mateixa. En aquest sentit, Torres ha detallat que ja s'han efectuat uns 180 controls.Respecte a la inversió estrangera, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat que la futura llei pel creixement sostenible i el dret a l'habitatge preveia "un revisió important". En primer lloc es prohibiran les promocions immobiliàries estrangeres excepte si estan destinades a mercat de lloguer, mentre que no hi haurà restriccions per a l'adquisició d'immobles per realitzar activitats mercantils. D'altra banda, la llei distingirà entre aquelles persones físiques o jurídiques amb més de dos anys de residència, que no tindran cap restricció per adquirir béns immobles, (tot computant la residència no continuada) i les persones físiques o jurídiques amb menys de dos anys de residència, que només podran adquirir dos béns immobles com a màxim (amb l'abonament de l'impost vigent del 3% per al primer immoble i del 5% per al segon immoble).També, es retoca el tipus de gravamen sobre la plusvàlua immobiliària que s'incrementa i arriba a un 15% per a les transaccions de béns immobles efectuades en menys de dos anys.