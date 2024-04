Dues sancions econòmiques per la trampa del fill en habitatges

La Coordinadora per un Habitatge Digne alerta que les mesures preses pel Govern “fins ara en matèria d’habitatge no són més que maquillatge”. La plataforma apunta que una de les proves és la “permissivitat que hi ha per part de les institucions amb la trampa del fill, sigui per falta de recursos o per voluntat pròpia”. Segons dades que aporta l’entitat, des del 2020 s’han registrat 28 denúncies, 11 de les quals només el 2023. De totes, només hi ha hagut cinc expedients sancionadors i dues amb sancions econòmiques. A més, afegeixen que amb la llei actual d’arrendaments molts propietaris