Dues associacions col·laboren amb l'hospital per portar música als pacients

Actualitzada 04/04/2024 a les 12:09

L'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, l'Associació de Músics d'Andorra i l'Associació Música per viure Judit Ribas col·laboraran per portar música almenys un cop al mes als pacients de la Unitat de Cures Intensives. La col·laboració s'emmarca dins el projecte que va impulsar el centre mèdic ara fa dos anys per humanitzar l'UCI.L'any passat ja es va fer alguna sessió amb música, però a l'hospital li era molt complicat trobar músics. Per això s'han agrupat amb les dues associacions per poder cercar amb més facilitats artistes que puguin tocar pels pacients.L'objectiu és que els ingressats puguin patir menys estrès i ansietat. Avui s'ha fet la primera actuació d'aquesta col·laboració a tres bandes a càrrec del duet Joan Gómez i Xavi Martínez.