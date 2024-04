Descarrega se'n va a Madrid i Mateu, a Brussel·les

Actualitzada 04/04/2024 a les 05:54

El Govern canvia els titulars de les principals places diplomàtiques. En realitat és un intercanvi dels ambaixadors que ja les ocupaven. Eva Descarrega, que ostentava el càrrec d’ambaixadora a França, passarà a assumir l’ambaixada a Espanya, i Vicenç Mateu serà l’ambaixador davant la Unió Europea, Bèlgica, Luxemburg i els Països Baixos, assumint la representació que ostentava fins ara Esther Rabasa. I Rabasa substitueix Descarrega a París. Andreu Jordi serà el nou representant diplomàtic al Consell d’Europa en substitució de Joan Forner, que assumirà la representació del Principat a l’ONU, el Canadà, i Mèxic, rellevant Elisenda Vives. El Govern va acordar els canvis en la reunió del consell de ministres d’ahir, així com el nomenament de tres representants no residents: Jaume Serra, per a la República Txeca, la República Eslovaca i Hongria; Elisenda Vives per a Estònia, Letònia i Lituània, i Clara Pintat per a la Confederació Helvètica.

El ministre portaveu, Guillem Casal, va justificar la decisió pels principis de mobilitat inherent a la diplomàcia internacional i per continuar estenent la representació diplomàtica del país davant del màxim nombre de països de la UE.