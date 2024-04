Andorra Telecom actualitza la Taula Nacional d'Atribució de Freqüències

Actualitzada 04/04/2024 a les 10:55

A proposta d'Andorra Telecom, el Govern ha aprovat l'actualització de la taula nacional de freqüències, la TNAF, un instrument utilitzat per assignar els diversos serveis de radiocomunicació i les diferents bandes de freqüències, des de 8,3 kHz fins a 3.000 GHz, especificant per a quin ús es farà servir cada freqüència al Principat. La seva actualització és important per per saber, per exemple, quina freqüència s'utilitza per a la telefonia mòbil, per la ràdio o per la TDT, entre altres. Informació que fins ara no s'especificava.La Taula Nacional d'Atribució de Freqüències (TNAF) és una mena de "mapa" que s'utilitza per dir als diferents serveis de comunicació, com ara la telefonia mòbil, la ràdio o la televisió, en quines freqüències poden operar. Es pot imaginar com una guia que assigna a cada servei la seva pròpia "autopista" d'ones de ràdio per viatjar sense interferències.Així doncs, s'ha actualitzat la taula de freqüències per assegurar que tots els serveis de comunicació puguin funcionar de manera eficient, sense interferències i en línia amb les normes internacionals i els avenços tecnològics.Els principals canvis inclouen l'adaptació a les atribucions del recent Reglament de Radiocomunicacions de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), la incorporació de nous serveis, l'eliminació d'atribucions obsoletes i l'ampliació de les bandes de freqüències.La TNAF és un document que requereix actualitzacions constants a causa del seu contingut regulador i tècnic quant a la utilització de l'espectre radioelèctric.Aquestes actualitzacions són necessàries per mantenir l'ordre de l'espectre a Andorra i garantir que es compleixin les normatives internacionals.