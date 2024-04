Actualitzada 04/04/2024 a les 16:21

Feceminte, la Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions, i Actinn, el clúster de la innovació i les noves tecnologies d'Andorra, han signat un acord de col·laboració encaminat a trobar sinergies entre empreses de telecomunicacions catalanes i del Principat.Concretament, l'acord es focalitza en divulgar conjuntament el coneixement sobre noves tecnologies, innovació i transformació digital dels negocis i promocionar la formació en aquestes matèries per crear talent i millorar les competències i habilitats de les persones que treballin o vulguin treballar en els sectors d'activitat d'ambdues entitats.L'acord també té com a finalitat organitzar i realitzar esdeveniments i xerrades sobre noves tecnologies, innovació i transformació digital, generant networking entre empreses i oportunitats de desenvolupament, creixement i diversificació econòmica, i participar conjuntament en possibles projectes futurs nacionals o transfronterers.En aquest sentit, el president de Feceminte, Joan Bramon, ha valorat molt positivament aquesta aliança estratègica, ja que "Catalunya i Andorra tenen molts punts en comú en el desenvolupament de les tecnologies lligades a les telecomunicacions com ara la connectivitat 5G, la internet de les coses (IoT), les ciutats intel·ligents o el Big Data, entre d'altres".Les empreses associades a Feceminte desenvolupen la seva activitat en el sector de les telecomunicacions com a instal·ladors, integradors de sistemes, operadors de xarxes i serveis, enginyeries, consultories, desenvolupadors d'aplicacions i solucions, fabricants de material i equipament i/o distribuïdors de material, equipament o aplicacions.Per la seva banda, el president d'Actinn, Albert Moles, ha afirmat que "aquest acord de col·laboració ens permetrà connectar amb empreses que fomenten la innovació i l'ús de noves tecnologies en l'àmbit de les telecomunicacions i que fomentaran noves oportunitats perquè les empreses del nostre clúster creixin i siguin més competitives".