Unicef relleva Albert Mora de la direcció

Actualitzada 03/04/2024 a les 11:56

Unicef Andorra ha anunciat una reorientació en les seves prioritats estratègiques, fet que implica haver de realitzar canvis en la direcció de l'entitat. Així doncs, i després de tres anys al capdavant, Albert Mora deixa el seu càrrec com a director i ara serà la responsable de Sensibilització i Comunicació de l'entitat, Mercè Miguel, qui assumirà aquestes responsabilitats de manera provisional. La voluntat d'Unicef és, per tant, "assegurar una transició suau i efectiva, garantint la continuïtat dels programes i serveis durant aquest període de canvi".Des de l'entitat s'ha traslladat a Mora "el seu agraïment pel seu compromís i dedicació durant el seu mandat, i li desitgem el millor en els seus futurs projectes". Paral·lelament, han volgut comunicar als seus col·laboradors, socis i comunitat en general els detalls d'un canvi estratègic per impulsar i fomentar el creixement i la innovació. Aquesta nova visió reflecteix els canvis en el panorama social i les necessitats emergents de les comunitats a les quals serveixen.