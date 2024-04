La policia arresta un home de 43 anys per agredir la parella

Actualitzada 03/04/2024 a les 12:02

La policia va detenir un home de 43 anys per agredir la parella al domicili que comparteixen davant la filla menor de la dona. En una nota de premsa, el cos va informar ahir que l’arrest del presumpte autor, per un delicte contra la integritat física i moral, es va produir diumenge al matí a Sant Julià de Lòria.

Els agents també van detenir un home de 35 anys durant la matinada de dilluns, en aquest cas com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública, contra la llibertat i contra l’honor. Les forces de seguretat van comunicar que la detenció es va produir quan la patrulla es trobava efectuant un servei de prevenció a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella. Els agents van veure com el personal de seguretat de l’establiment acompanyava fins a la sortida un grup de persones que havien tingut problemes a l’interior del local i quan se’ls va demanar que abandonessin la zona un individu es va encarar amb la policia amb “agressivitat” i “amenaçant-los de mort, insultant-los i resistint-se posteriorment al control”, tal com va indicar el cos policial. A més d’això, l’home també portava una porció de 2,1 grams d’haixix.

Els darrers dies van ser arrestades tres persones més per superar la taxa d’alcohol permesa al volant i també es va detenir un jove per conduir sota els efectes de les drogues.