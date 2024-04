La Coordinadora de l'Habitatge inicia accions per acabar amb la “Trampa del fill”

Actualitzada 03/04/2024 a les 15:39

La Coordinadora per un habitatge digne ha enviat un comunicat on alerten que les mesures preses pel Govern "fins ara en matèria d'habitatge, no són més que maquillatge". La principal prova, com apunta la coordinadora, és la "permissivitat que hi ha per part de les institucions a la Trampa del fill, sigui per falta de recursos o per voluntat pròpia".Segons dades que aporta l'entitat, des de 2020, s'han comptabilitzat 28 denúncies, 11 de les quals, només el 2023. De totes elles, només 5 expedients sancionadors, i dues amb sancions econòmiques. A més, afegeixen que amb la llei actual d'arrendaments, molts propietaris s'arrisquen únicament a haver de pagar una multa de 1.346,27 euros. Només deixant el pis i els serveis a nom d'un familiar i als mesos, donar-lo de baixa. Aquesta trampa l'estarien fent principalment els grans propietaris, els quals no tindrien cap inconvenient a l'hora de pagar els diners de la multa.Davant d'aquesta situació, la coordinadora de l'habitatge ha anunciat que ha creat "un grup d'afectats, els quals s'estan autoorganitzant amb el nostre suport, per fer front a aquest abús". Aquest grup està treballant en una guia per a les afectades per la Trampa del fill i aviat faran públiques les seves exigències detallades per posar fi a aquesta situació. Les peticions aniran centrades en més recursos per augmentar el seguiment dels casos i inspeccions d'oficis sense necessitat de denúncies i sancions econòmiques més seves, suport i reparació a la víctima.