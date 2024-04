L'esllavissada a Ciutat de Valls no fa més perillós el terreny que abans

Les edificacions més pròximes a la zona d’alerta estan protegides

El Govern va confirmar ahir que la zona de Ciutat de Valls on va tenir lloc l’esllavissada no presenta una perillositat major que abans del despreniment. En aquest sentit, cal remarcar que la Solana d’Andorra la Vella és un lloc on periòdicament succeeixen despreniments rocosos, de major o menor volumetria, i és considerada una zona de cert perill. Per aquest motiu la caiguda d’un roc de grans dimensions de diumenge a la tarda no es pot considerar com un fet excepcional. A més, segons va remarcar l’executiu, a la zona de la Solana d’Andorra la Vella es fan inspeccions geològiques de

#3 País de muntanya

(03/04/24 11:36)



#2 Jep

(03/04/24 09:45)



#1 Pedreta

(03/04/24 08:56)