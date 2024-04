Actualitzada 03/04/2024 a les 11:24

El youtuber resident Christian Vidal, anomenat Torete, va enfadar els membres del Col·legi de Psicòlegs d’Andorra (Copsia) en relatar durant una entrevista publicada al canal de YouTube Azogose que busca el creixement personal mitjançant l’ajuda del filòsof David Murias. Segons el president del Copsia, Òscar Fernández, les paraules del youtuber podrien causar un efecte mirall a la societat, ja que les seves afirmacions poden tenir un impacte “molt gran” en la població perquè es tracta d’un personatge públic. A més, va afegir que “normalment” els joves són els que veuen aquest tipus de contingut, i és per això que les declaracions de Torete “poden generar desconfiança als psicòlegs, que estan altament qualificats i preparats, i fer que es busquin alternatives similars a la que utilitza el youtuber, sense validació, sense formació, sense acreditació”.

Fernández va posar sobre la taula que fa temps que el col·legi té constància què hi ha professionals que duen a terme pràctiques relacionades amb la psicologia sense la “capacitació ni formació adequada”, però el vídeo de Torete, que ha fet la volta al món pel que s’hi explica, va “servir d’excusa per treure aquest tema a la palestra”. És per això que davant de les manifestacions del youtuber, el Copsia va voler alertar de la perillositat que té l’intrusisme professional per a la salut mental, i tal com s’esmenta al comunicat enviat ahir “l’intrusisme en el nostre sector no és tan sols un problema que atempti contra la professió dels psicòlegs, també és una amenaça per al benestar i la salut psicològica de la ciutadania”. Fernández va assenyalar que “tothom és lliure a l’hora d’escollir el seu professional i el seu tractament”, però va destacar que “és la nostra feina denunciar que hi ha certes coses que s’estan tractant per persones que no estan acreditades per fer-ho”.

En el comunicat, el Copsia també va voler llançar un missatge a la ciutadania posant en relleu que és important que la població no “frivolitzi en qüestions de salut mental; és essencial que les persones que necessitin ajuda psicològica siguin ateses per professionals formats i qualificats per a no desencadenar conseqüències greus per als pacients com són els danys emocionals, físics i econòmics”. A més, Fernández va manifestar que “sempre que una persona sigui tractada per un expert de la salut sigui física o psicològica cal mirar atentament que el professional en qüestió estigui degudament acreditat i format”.

Fernández va comentar que aquest cas en particular “ja està notificat al departament de lluita contra l’intrusisme del ministeri de Comerç perquè actuï, però no crec que doni resposta” perquè, segons explica, “costa molt que es posi en marxa a l’hora de fer inspeccions quan hi ha una denúncia i costa molt que doni resposta”. És per això que el Copsia demana a Govern més inspeccions als centres en curs d’activitat que ofereixin teràpies alternatives en l’àmbit de la salut mental, ja que l’acceptació oficial d’aquestes pràctiques pot desorientar els pacients.

Per tal que els col·legiats i els ciutadans puguin denunciar possibles situacions d’intrusisme professional, el Col·legi de Psicòlegs d’Andorra va obrir ahir una bústia a través del correu electrònic copsia@copsia.ad. Aquesta acció ha de servir, segons el president del Copsia, per “rebre denúncies sobre aquestes pràctiques, perquè tot i que tenim constància de gent que ens ho ha explicat, no hem rebut cap denúncia formal on algú ens expliqui que s’ha sentit vulnerat en acudir a algun centre de teràpia alternativa o les conseqüències negatives que ha pogut tenir el tractament d’un professional no acreditat”.