L'APDA notifica 25 violacions de seguretat, tant en l'àmbit privat com en el públic

Actualitzada 03/04/2024 a les 05:47

L’APDA va acumular un total de 25 notificacions de violacions de seguretat el 2023, catorze de les quals procedents del sector privat i onze del públic. En aquest sentit, cal remarcar que setze van ser violacions accidentals o sense intencionalitat, tres van tenir intencionalitat desconeguda i sis intencionalitat per danyar el responsable, l’encarregat o les persones afectades. Quant a l’origen, divuit van passar únicament a Andorra i les set restants van produir-se a escala internacional. A més, catorze es van produir a causa d’un error humà, nou per un acte maliciós extern i dues per un error tècnic.