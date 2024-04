Grandvalira posa a la venda anticipada alguns forfets de temporada per a l'any vinent

Actualitzada 03/04/2024 a les 17:36

Les estacions de Grandvalira Resorts han posat a la venda avui els forfets de temporada 2024-2025, Andorra Pass i Nord Pass, amb els mateixos preus que els de la temporada d'enguany i disponibles amb unitats limitades. L’Andorra Pass es pot adquirir a un preu de 418 euros en el cas dels clients fidels residents al Principat, mentre que els nous clients residents el poden comprar per 440 euros. El preu per als no residents fidels és de 775 euros i per als clients nous no residents és de 815.

Pel que fa al Nord Pass, els clients fidels residents poden adquirir-lo per 261 euros, mentre que aquells residents que siguin clients nous el poden comprar per 275. El Nord Pass per als no residents és a 585 euros (clients fidels) i 615 (nous clients).