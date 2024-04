Creu Roja engegarà la campanya per a donar sang el dilluns 15 d'abril

Actualitzada 03/04/2024 a les 12:56

La Creu Roja Andorrana, juntament amb el MoraBanc Andorra i el suport del Govern, ha encetat la cinquena campanya de donació de sang amb 240 places vacants fins al 15 d'abril. L'entitat preveu assolir xifres similars o superiors a les de l'any anterior, en què es va aconseguir 236 donacions i anima a seguidors i socis del club a apropar-se al Poliesportiu d’Andorra la Vella per fer la donació, que es realitza entre les 11 i les 20 hores. Les inscripcions es poden fer per la web https://donarsang.gencat.cat/ca/vull-donar/ i també des de la web del MoraBanc https://www.bca.ad/.Creu Roja ha recordat que la campanya va iniciar el 2020 abans de la pandèmia i s'ha fet des de llavors anyalment. Els requisits per a participar són tenir entre divuit i setanta anys, pesar més de 50 quilos i haver donat per última vegada fa més de dos mesos.