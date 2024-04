Actualitzada 03/04/2024 a les 19:14

Els síndics generals, Carles Ensenyat i Sandra Codina, han visitat avui el comú de Sant Julià de Lòria, on han pogut mantenir una reunió de treball sobre la reconstrucció del Centre Cultural. També s'ha tractat els terrenys on es construiran els pisos amb serveis per a la gent gran, segons ha anunciat el comú. Els cònsols, Cerni Cairat i Sofia Cortesao, han estat presents a la trobada.