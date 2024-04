Els indicis de la presència de l'os a Andorra es van disparar el 2023

Actualitzada 03/04/2024 a les 12:01

Onze indicis de la presència de l’os bru a les muntanyes del Principat l’any passat. Deu més que el 2022, segons les dades que va fer públiques ahir el grup de seguiment transfronterer de l’os bru al Pirineu, que recull els rastres de presència de l’animal a Andorra, Catalunya, França, l’Aragó i Navarra. A tot el Pirineu, a tots dos vessants, es van detectar el 2023 un total 2.906 indicis o rastres.

I és que la població d’ossos al Pirineu continua creixent i arriba als 83 exemplars (76 l’any 2022). A Catalunya se n’han detectat 41 el 2023. L’any 2022 n’hi havia 38. Durant l’any 2023 van néixer 16 cries d’os als Pirineus d’un mínim d’onze ventrades. Es tracta d’una de les xifres de ventrades més altes registrades des dels primers reforços de població de l’espècie l’any 1996. Per primer cop des del 2007, el cos d’agents rurals va trobar un indici d’os a l’Alt Urgell. Pel que fa a exemplars que es donen per morts o desapareguts durant l’any 2023, la xifra és de set (tres adults i quatre subadults). En aquest recompte de baixes, es registren els exemplars dels quals es té evidència de la mort o bé no es té cap indici des de fa dos anys.

La xifra dels 83 exemplars correspon al nombre mínim d’ossos detectats en un any i es revisa anualment. Es tracta de 37 femelles, 40 mascles i sis individus de sexe no identificat. D’aquests, 43 són adults potencialment reproductors (26 femelles i 17 mascles), 24 subadults i 16 cries. Segons els càlculs elaborats pel grup de seguiment transfronterer de l’os bru al Pirineu, s’estima que la taxa mitjana de creixement anual de la població d’os en els darrers quatre anys ha estat del 10,94%.

Així mateix, l’àrea de distribució total s’estima en uns 7.100 quilòmetres quadrats, fet que suposa un augment de 1.700 respecte al 2022 i de 600 respecte al 2021.