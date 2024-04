El sindicat denuncia la pujada a 62 euros de l'abonament per aparcar a l'hospital

Actualitzada 03/04/2024 a les 12:03

A partir de l’1 de maig els treballadors del SAAS hauran de pagar 62 euros per aparcar a l’hospital o bé a l’aparcament del Clot d’Emprivat, amb el qual el SAAS també té un conveni. Una tarifa que la direcció de la parapública defensa que segueix sent “favorable” i que està per sota de mercat, però que per a la branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) és una constatació més de “la falta de cura” amb la plantilla. I és que les noves condicions econòmiques de l’abonament mensual suposen un increment notable, ja que fins ara els treballadors han estat abonant per estacionar a l’hospital 35 euros. En el cas de l’altre pàrquing la tarifa a sufragar era uns deu euros superior.

Precisament un dels elements que va remarcar el SAAS és que les condicions dels abonaments seran a partir del maig homogènies per a tot el personal del SAAS, sense distinció entre l’un i l’altre lloc per aparcar. L’empresa disposa d’unes 175 places per als seus treballadors a l’aparcament de l’hospital –que gestiona un tercer en règim de concessió– i s’hi sumen 181 places addicionals en un aparcament de la zona del Clot d’Emprivat proper al centre sanitari per donar una major cobertura a la plantilla que s’hi desplaça en cotxe. El BOPA del 28 de febrer passat publicava l’avís de la parapública per arrendar places d’estacionament i s’ha actualitzat el preu de l’abonament “al millor preu de mercat que s’ha obtingut a l’avís”, segons van indicar.

Però a través de les xarxes socials el sindicat sanitari ha fet palès el seu malestar. “El SAAS ha apujat el pàrquing dels treballadors a 62 euros, després de renegociar el conveni amb l’empresa concessionària. Un nou daltabaix en la cura cap als seus empleats. Així, difícilment fidelitzaran el personal. Per a alguns suposa un increment de fins al 70%”, van denunciar. En el citat tuit insistien que “mentre la sanitat segueixi essent un negoci per uns quants, el país no anirà pas bé”.



CONCÒRDIA DEMANA LES MESURES PER MILLORAR LES CONDICIONS DELS SANITARIS

Concòrdia ha entrat una pregunta a Sindicatura en la qual interpel·la el Govern sobre les mesures que pensa emprendre per millorar les condicions laborals del personal sanitari. La consellera general Núria Segués fa referència a la pèrdua d’atractiu “amb relació als països veïns com França i Espanya”, i a les dificultats que això suposa per trobar professionals qualificats que vinguin a exercir al Principat, i demana a l’executiu com pensa revertir-ho. La pregunta l’haurà de contestar el Govern en la pròxima sessió de control al Consell General, prevista per a dijous dia 11. A més de la relacionada amb l’àmbit sanitari, la consellera ha entrat una segona pregunta sobre mobilitat també perquè sigui resposta en la citada sessió. En aquest cas Segués interpel·la l’executiu sobre quines solucions explora per donar resposta als problemes de mobilitat, recordant que es va teixir una estratègia nacional amb accions a desenvolupar fins al 2030, any que la xarxa amenaça de col·lapsar.