Creand obté un benefici de 71,3 milions d'euros el 2023

Actualitzada 03/04/2024 a les 11:26

El grup Creand ha comunicat que ha tancat el 2023 amb un benefici de 71,3 milions d’euros, un 60,05% més que l’any anterior, i ha incrementat el volum de negoci fins als 27.620 milions, un 10,47% més respecte al 2022. L’any passat, Creand va tancar el pla estratègic 2021-2023 més d’un 14% per sobre dels objectius marcats pel que fa al volum de negoci. L'entitat ha explicat que els recursos de clients es van incrementar un 11,93% i van arribar a la xifra de 24.893 milions d’euros, mentre que la inversió creditícia es manté estable i es va situar en 2.727 milions.Del benefici que ha reportat el grup, al voltant de 20 milions d’euros venen del negoci internacional i 7 milions, del negoci assegurador. Un cop integrades les adquisicions del negoci de Family Office de GBS Finance, al mercat espanyol, i de Vall Banc, a l’andorrà, el 2023 "s’ha caracteritzat per la consolidació de les sinergies que han estat clau per al creixement del resultat obtingut", ha afegit el comunicat. Creand ha celebrat que "aquests resultats continuen situant el banc en posició de lideratge a Andorra, tant pel que fa a la xifra de recursos de clients (9.539 milions), com a la d’inversió creditícia (2.415 milions)".Del total del volum de negoci del grup, aproximadament el 40% es localitza a Andorra (11.954 milions d’euros) i el 60% restant, a l’àmbit internacional. Luxemburg, amb la filial Creand Wealth & Securities, continua creixent orgànicament i ha incrementat un 12,49% el volum de negoci fins a arribar als 10.677 milions d’euros. Per la seva banda, la filial a Espanya, Creand Wealth Management, ha assolit un volum de negoci de 4.153 milions d’euros, un 21,12% més respecte al 2022. Finalment, Miami continua consolidant-se com a centre de l’activitat financera del grup al continent americà, una regió on el Grup gestiona un volum de negoci de 2.020 milions d’euros, un 4,15% més que l’any anterior. La ràtio de liquiditat (LCR) se situa al 155,92% i la de solvència, al 17,78% (16,04% CET1). Els fons propis s’han situat en 607 milions d’euros.D'altra banda, el 2023, Creand Crèdit Andorrà va ser guardonat amb el premi Banc de l’Any d’Andorra pel grup Financial Times. També va ser reconegut com a Millor banc digital i Millor banc en RSC del país per Global Banking & Finance Review. Fitch Ratings va reafirmar el ràting a Creand Crèdit Andorrà en BBB-, amb perspectiva estable, en valorar positivament l’adequada rendibilitat del banc, que preveu que segueixi un increment estable.