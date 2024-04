Eva Descarrega serà la nova ambaixadora a Espanya

Actualitzada 03/04/2024 a les 19:37

Eva Descarrega, que ostentava el càrrec d'ambaixadora a França, passarà a assumir l'ambaixada a Espanya, i Vicenç Mateu serà l'ambaixador davant la Unió Europea, Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos, assumint la representació que ostentava fins ara Esther Rabasa. Així ho ha explicat el portaveu Guillem Casal en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres aquesta tarda on s'ha acordat la designació i mobilitat d'un total de sis ambaixadors d'Andorra amb residència a l'estranger, que prendran possessió del càrrec un cop siguin efectivament nomenats en haver rebut els plàcets per parts dels països de destí o bé hagi estat comunicat als organismes internacionals en el cas dels ambaixadors amb destins multilaterals.



Així, a més dels canvis esmentats, Andreu Jordi, serà ambaixador al Consell d'Europa substituint a Joan Forner que assumirà la representació del principat a l'ONU, el Canadà, i Mèxic.El Govern també ha aprovat aquest dimecres el nomenament de tres representants no residents: Jaume Serra, per a la República Txeca, la República Eslovaca i Hongria; Elisenda Vives per Estònia, Letònia i Lituània; i Clara Pintat per la Confederació Helvètica.Tal com ha explicat el ministre portaveu, els nous canvis tenen com a objectiu complir amb els principis de mobilitat inherent a la diplomàcia internacional i continuar estenent la representació diplomàtica del país davant del màxim nombre de països de la Unió Europea.A més dels nous nomenaments, el Govern subratlla que cal tenir en compte l'actual xarxa d'ambaixadors i un total de sis representants no residents més als anteriorment anomenats.