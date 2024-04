Casal anima als psicòlegs a denunciar formalment l'intrusisme

Actualitzada 03/04/2024 a les 19:38

"Si el col·legi de psicòlegs no ha fet la denúncia, els encoratgem a fer-la". Aquestes han estat les paraules de Guillem Casal a la roda de premsa posterior al consell de ministres en ser preguntat per la polèmica del filòsof que estaria exercint tasques de psicologia.El ministre Portaveu ha apuntat que les inspeccions de treball ja estan previstes a la modificació de la llei de professions titulades i que aquesta legislatura es van pressupostar places d'inspectors de treball per evitar situacions com la que denúncia Copsia. De moment, l'executiu no ha rebut cap denúncia formal, però si arribés, ha apuntat Casal, "el que faria govern és analitzar i obrir el corresponent expedient sancionador si s'escaigués".