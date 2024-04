El bisbat d'Urgell deixarà de gestionar l'hospital de la Seu

Actualitzada 03/04/2024 a les 06:07

El bisbat d’Urgell no gestionarà més la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell. El departament de Salut i la mateixa fundació van signar ahir un acord per a traspassar la gestió del centre mèdic a una empresa pública. El conseller de Salut, Manel Balcells, va presidir la constitució de la comissió de treball per impulsar aquest traspàs en una reunió mantinguda a la capital de l’Alt Urgell. Aquest canvi està previst que culmini el 2025, segons Balcells.