Denuncien discriminació a un bar de la capital

Actualitzada 03/04/2024 a les 16:41

Un jove de 25 anys ha denunciat a través de la web de la Trana, l'associació pel tractament i rehabilitació de les afeccions neuromotrius a Andorra, un episodi de discriminació contra un grup d'amics afectats per l'esclerosi múltiple. El ciutadà relata com es trobaven en un bar de la capital quan dos dels seus companys van necessitar utilitzar el bany adaptat. Quan hi van anar, es van trobar la porta tancada i quan va demanar la clau al personal, "el que em vaig trobar va ser una resposta despectiva i insolent" narra el noi a la publicació, que ha apuntat que el personal es va limitar a dir que la clau la tenia el cap i que no es trobaria a l'establiment fins dimarts, desentenent-se així del problema.Finalment, entre tot el grup van haver d'ajudar als dos companys a usar el bany no adaptat, explica el noi, que apunta com "em va envair una profunda sensació d'injustícia en veure com els meus amics eren exclosos d'un dret tan bàsic com fer servir el bany". El lloc on van passar els fets, senyala l'escrit, va ser "el de la Plaça del Poble".Davant la inacció del personal, el grup va decidir trucar a la policia per denunciar la situació, però la resposta va ser que no podien intervenir, ja que no es considerava un assumpte policial i que la queixa l'havia de portar a l'Oficina del Consumidor. Els fets també van ser posats en coneixement d'un conseller del Comú d'Andorra la Vella.L'experiència, escriu el noi, "m'ha fet reflexionar sobre la importància de l'accessibilitat i la inclusió", i afegeix que "no podem permetre que les persones amb discapacitat siguin excloses d'espais públics per la manca d'infraestructura adequada o per la discriminació del personal".