Actualitzada 02/04/2024 a les 12:01

Fa dies que els temporers d’hivern estan a l’aguait de la decisió del Govern sobre l’estiu. Molts d’ells tenien el compromís amb l’empresari de continuar, perquè el lloc de treball es manté i l’empresa està satisfeta amb la feina de l’empleat, però només 390 persones es podran beneficiar d’una excepció i passar a la quota general.

El president de l’Associació d’Argentins, Marcelo Ponce, va mostrar-se “respectuós” amb les mesures de l’executiu, tot i admetre que els temporers han viscut immersos en la incertesa i la gran majoria, que va xifrar entorn del 80%, ja han decidit marxar d’Andorra quan expirin els seus contractes, el proper dia 31.

Buscaran destins on és més fàcil trobar una ocupació, com ara Portugal, Croàcia o Malta. I també Itàlia, on els argentins poden aconseguir la nacionalitat si poden demostrar avantpassats d’aquest país. Altres buscaran oportunitats a la costa espanyola, però no és un país senzill, ja que s’ha de treballar en negre perquè l’estat veí no permet canviar l’estatus de turista pel de treballador.

EUROPA

Tampoc ho faran a Andorra. Els argentins no han volgut arriscar-se a perdre l’oportunitat de seguir ocupats a Europa, i ja tenen les maletes preparades per travessar la frontera perquè “han perdut la motivació de continuar al Principat i no volen dependre de la fortuna o l’atzar”.

Ponce es mostra comprensiu amb la política migratòria, si bé subratlla que els empresaris són els que veritablement tindran un problema: “Els treballadors marxaran a una altra feina, en canvi els empresaris han de trobar una altra persona per cobrir la vacant, començar de zero i ensenyar la feina”. I remarca que molts empresaris i treballadors havien pactat una continuïtat que, per a aquells que volen seguir a Andorra, no està gens assegurada.

L’hoteleria i la restauració són els que més se’n ressentiran de la marxa de personal, especialment pel que fa a cuiners i ajudants de cuina, una especialitat on és molt apreciada la professionalitat.

El president de l’associació va advertir que si els permisos es donen per ordre d’arribada al Servei d’Immigració, aquest sistema pot ser conflictiu. No per aldarulls d’ordre públic, sinó perquè hi haurà la temptació de fer cua amb moltes hores d’antelació sense cita prèvia amb l’esperança de poder executar el tràmit i aconseguir un d’aquests permisos.

Ponce va dibuixar la situació com una roda: “Uns marxen i altres arriben, però aquests darrers comencen, han de buscar allotjament. Els que marxen ho tenien tot resolt, i alguns fins i tot havien fet lliçons de català i francès”. Per això, el portaveu dels argentins va reclamar a l’executiu que defineixi quina serà la fórmula que s’utilitzarà per a la reduïda quota de repetidors.

Ponce va reconèixer que la llei no canvia, sinó l’organització, i es va referir a la necessitat d’informar de manera correcta per evitar malentesos i que les decisions es prenguin sense dubtes.

La temporada d’hivern ha comptat amb l’arribada a Andorra d’un total de 4.967 temporers, una xifra lleugerament per sota dels permisos que es van preveure a finals d’octubre (5.430) i que s’exhauriran el proper 30 d’abril. Així ho va explicar dimecres passat el ministre portaveu, Guillem Casal, després de comunicar l’aprovació del Govern de la proposta de modificació del sistema de quotes per a treballadors extracomunitaris acordada dimarts entre els membres del Consell Econòmic i Social (CES).



CALDRÀ ACREDITAR 4 ANYS D'EXPERIÈNCIA

La modificació del sistema de quotes extracomunitàries preveu que a partir del 2 d’abril tots els treballadors hauran d’acreditar un mínim de quatre anys d’experiència en el seu sector per accedir a la quota general, de manera que s’elimina la flexibilització dels darrers anys i es torna al sistema habitual d’abans de la pandèmia. Es preveu una excepcionalitat per permetre que 300 treballadors –una xifra ampliable fins al 30%– puguin accedir al règim general amb només una temporada d’experiència.