Actualitzada 02/04/2024 a les 12:00

El cos de policia va sancionar fins a 27 empreses al llarg de l’any passat després d’haver constatat que hi havia treballadors a la plantilla en situació d’immigració clandestina. Aquesta dada és una de les més altes registrades al país, tenint en compte que el 2022 es va sancionar 26 societats. És cert que durant els anys de pandèmia la xifra es va reduir de forma notòria, ja que el 2020 van sancionar tretze empreses, i el 2021, sis.

Entrant al detall de les dades facilitades per la policia, al llarg de l’any passat es van dur a terme controls a un total de 97 empreses, en els quals es va investigar la situació de fins a 350 persones. A banda dels 27 expedients sancionadors, també es van detectar 43 irregularitats, la majoria relacionades amb el fet de no tenir el permís d’immigració o per estar fent una feina tenint permís per a una altra.

Paral·lelament, la policia va informar que els agents també van detenir durant l’any passat fins a 33 persones relacionades amb delictes com la falsificació o alteració de documents per obtenir el permís de residència i treball.

La immigració clandestina és la situació que es produeix quan un treballador arriba a Andorra per exercir alguna activitat professional sense estar degudament acreditat per fer-ho, o bé quan continua exercint l’activitat un cop el permís corresponent ha caducat. Quan es detecta aquesta situació, les autoritats emeten una sanció administrativa als responsables de l’empresa i conviden l’empleat a abandonar el país.