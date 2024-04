Grandvalira dirà adeu a la temporada amb l'Snowrow

Actualitzada 02/04/2024 a les 06:25

La segona edició de l’Snowrow tancarà la temporada a Grandvalira. El festival, organitzat per l’empresa Elrow, tindrà lloc als sectors Grau Roig i Pas de la Casa del 4 al 7 d’abril, amb un format de dia per a tots els públics en què també hi haurà activitats a pistes, i un format de nit per a més grans de divuit anys. Per la seva banda, Pal Arinsal també tancarà la temporada el 7 d’abril, mentre que Ordino Arcalís allargarà una setmana, fins al 14 d’abril.Les darreres precipitacions van deixar fins a 36 cm de neu nova a les estacions de Grandvalira Resorts a Andorra, una situació òptima per encarar el tram final de la temporada. Les estacions de Pal Arinsal i Ordino Arcalís compten amb el total del seu domini disponible, amb el 100% de les pistes i instal·lacions obertes, i gruixos de fins a 145 cm i de més de dos metres de neu, respectivament. L’estació de Grandvalira, per la seva banda, té fins a 140 km de pistes esquiables i gruixos de fins a 180 cm.