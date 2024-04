FEDA tanca l'exercici del 2023 amb 23,7 milions en positiu

Actualitzada 02/04/2024 a les 11:59

FEDA i les tres entitats filials, FEDA Ecoterm, FEDA Solucions i CTRASA, van aprovar la setmana passada els tancaments de comptes de l’any 2023. Com ja s’havia avançat, el grup FEDA va tancar els comptes consolidats amb un resultat positiu, que finalment es va situar en 23,77 milions d’euros. Així mateix, les ràtios de liquiditat i d’endeutament presenten uns bons nivells, situant-se en 2,51 i 12,9% respectivament.

D’aquesta manera, FEDA, FEDA Ecoterm i FEDA Solucions van tancar en positiu, mentre que CTRASA va registrar un tancament en negatiu que es deu a un criteri comptable de com es comptabilitzen part dels ingressos de la societat.

Entrant al detall, el resultat positiu de FEDA matriu és el que té més pes, amb 23,6 milions d’euros en positiu. Aquest resultat es veu afectat per la volatilitat dels preus de l’electricitat en els mercats veïns, que enguany va impactar de forma positiva a causa del descens d’aquests preus.

Així, els ingressos d’explotació es van situar en 94 milions d’euros, amb un resultat molt pròxim al que s’havia pressupostat, però tot i així afectat per una disminució global de la demanda d’electricitat el 2023. A més dels ingressos per la venda d’electricitat, la xifra de negocis de FEDA també va créixer gràcies als ingressos provinents de la venda d’energia tèrmica a FEDA Ecoterm, que ha crescut un 47% gràcies a l’augment de clients i d’energia subministrada.

Pel que fa a les despeses d’explotació, en canvi, van evolucionar a la baixa i es van situar en 70,45 milions d’euros. D’aquestes, la partida més significativa va ser la compra d’electricitat, que també es va reduir pel descens del consum i per la caiguda dels preus als mercats veïns. En canvi, dins de les despeses, la compra d’altres subministraments i les altres despeses d’explotació, com arrendaments i cànons i altres serveis professionals, van anar a l’alça.