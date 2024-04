Esgotats els abonaments de cap de setmana pel festival Snowrow

Actualitzada 02/04/2024 a les 14:18

El festival de música electrònica Snowrow que se celebrarà del 4 al 7 d'abril arriba a la segona edició amb tots els abonaments de cap de setmana esgotats. Tal com informa l'organització, només queden les darreres entrades de dia, tant per divendres com per dissabte.L'esdeveniment que durarà quatre dies, oferirà tota mena d’activitats tant a les pistes com a l’espai principal, pensades per a tots els públics. Així, cada jornada comptarà amb diverses propostes des del matí a la tarda; algunes gratuïtes i altres de pagament organitzades en tres espais (La Plaça, El Festival i Les Pistes) i dividides en dues etapes (Festival de Dia i Festival de Nit).