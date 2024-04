El MW Museu de l'Electricitat celebra 15 anys i encara la seva reforma

Actualitzada 02/04/2024 a les 17:18

El MW Museu de l’Electricitat arriba als 15 anys. Per tal de commemorar l’aniversari, el MW Museu de l’Electricitat organitzarà quatre visites guiades al cor de la Central Hidroelèctrica de FEDA, les darreres que es faran en força temps, a causa de les tasques de manteniment d’un dels grups generadors de la central. Les visites seran el dissabte 6 i el diumenge 7 d’abril i es faran en dos torns, el de les 10 del matí i el de les 12 del migdia. El diumenge 14 d’abril, hi haurà una visita guiada a l’exposició actual.El director general de FEDA, Albert Moles, ha anunciat durant la roda de premsa dels 15 anys del MW Museu de l’Electricitat que s’engega el procés per tal de reformar l'espai, actualitzar-lo i fer-lo més interactiu. D’aquesta manera, es vol mantenir l’esperit històric i de presentació de conceptes científics que té actualment i acompanyar-lo d’activitats interactives de suport i reforç de conceptes com la sostenibilitat i, especialment, la transició energètica. Per dur a terme el procés de reforma, a més de cercar una empresa externa que ajudi en la definició del projecte, s’iniciarà un procés participatiu en què es consultarà la ciutadania, els visitants del museu i la plantilla de FEDA per saber què els agradaria trobar en l’espai reformat.