El Copsia alerta de l'intrusisme laboral a la salut mental

Actualitzada 02/04/2024 a les 11:57

El col·legi oficial de psicòlegs d'Andorra (Copsia) ha publicat un comunicat on alerta de l'intrusisme laboral a la professió. El col·legi apunta a les paraules d'un youtuber resident que va declarar que ell buscava el creixement personal mitjançant l'ajuda d'un filòsof, una figura que des del Copsia alerten que estaria exercint "pràctiques específiques corresponents exclusivament a les praxis d’un professional de la psicologia".Arran dels fets, des del col·legi de psicòlegs d’Andorra han afegit que "volem llançar una alerta davant aquelles activitats que, emparades sota diverses denominacions o etiquetes, constitueixen pràctiques encobertes d'intrusisme professional en l'àmbit de la psicologia". I que l'intrusisme "no és tan sols un problema que atempti contra l'exercici professional dels psicòlegs, també és una amenaça per al benestar i la salut psicològica de la ciutadania", han asseverat al comunicat.