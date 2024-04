La plana web del Consell d'Europa on es recull el material sobre el pla d'Andorra.

Actualitzada 02/04/2024 a les 19:46

El Consell d’Europa ha manifestat el seu suport i valoració positiva del Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència (PNIA) d’Andorra, mitjançant l’elaboració de material de suport físic i audiovisual per a la promoció del pla. Amb els cartells i vídeos que l’organisme europeu ha creat el Govern ha apuntat que "continuarà treballant als centres educatius amb els infants i adolescents les polítiques destinades a aquest col·lectiu".El PNIA, que va ser presentat al setembre del 2022, té com a eix vetllar pels infants i adolescents en l’exercici dels seus drets i protegir-los davant tota classe de desemparament, risc o maltractament. El pla va ser desenvolupat a través d’un procés de consulta i participació de tots els actors; implicant directament a infants i adolescents, representants tècnics de les diferents administracions que treballen amb aquest col·lectiu, dels col·legis professionals, de les associacions i de la comunitat educativa i d’afers socials. A més, es va comptar amb l’acompanyament del Consell d’Europa.D’aquest treball va sorgir un projecte que es regeix per quatre principis, que estan presents a tot el pla: l’interès superior de l’infant, la inclusivitat i universalitat dels serveis, la coordinació i participació entre tots els actors, i l’entorn digital en totes les estratègies.