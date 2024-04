Controlat per escalar la façana d'un edifici i accedir a diversos balcons

Actualitzada 02/04/2024 a les 11:00

El cos de seguretat ha informat que un home de 33 anys va ser detingut diumenge com a presumpte autor d’un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili després d’haver escalat per la canonada de la façana d’un edifici d’Escaldes-Engordany i accedir a diversos balcons de la primera i la segona planta. Els veïns van alertar la policia quan van veure l’home picant als vidres i cridant el nom d’un suposat conegut seu. Els agents el van localitzar en un balcó situat a uns 10 metres d’altura. Es trobava sota la influència de l’alcohol i, per seguretat, es va considerar convenient activar els Bombers, que el van baixar fins al carrer amb el camió escala. La Policia va verificar tots els pisos i va constatar que l’home no havia forçat cap finestra.