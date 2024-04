Contactes per mantenir els vols a Palma a l'estiu

Actualitzada 02/04/2024 a les 06:28

El Govern es reunirà en les properes setmanes amb Air Nostrum per estudiar si és possible allargar la prova pilot i mantenir els vols entre l’aeroport d’Andorra-la Seu i Palma de Mallorca aquest estiu. Segons va afirmar el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, el trajecte ha tingut una gran demanda durant els últims mesos, ja que ha assolit una ocupació mitjana del 70%.

“L’operador ja ens va manifestar que durant l’estiu hi ha dificultats per tenir naus disponibles per fer aquest trajecte”, ha recalcat Torres, mentre assegurava que, en tot cas, l’opció més sòlida és treballar per a la temporada vinent d’hivern. “Ara bé, sempre que puguem dur-lo a terme a l’estiu i hi hagi una possibilitat, ho farem”, va afegir el responsable de la cartera de Turisme.