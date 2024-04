Concòrdia pregunta per la mobilitat i les condicions laborals del SAAS

Actualitzada 02/04/2024 a les 14:50

El grup parlamentari de Concòrdia ha entrat dues noves preguntes perquè el Govern les respongui oralment en la pròxima sessió de control.D’una banda, la presidenta suplent i consellera general, Núria Segués, demana per les mesures que preveu el ministeri de Salut per millorar les condicions laborals del personal sanitari, tenint en compte que han perdut atractiu en comparació amb els països veïns com França i Espanya, i que això dificulta trobar professionals qualificats en les diferents especialitats mèdiques.D’altra banda, Segués vol saber quines solucions explora el Govern per donar resposta als problemes de mobilitat, recordant que es va teixir una estratègia nacional amb accions a desenvolupar fins al 2030 i que recentment s’ha engegat un procés participatiu sobre el transport públic i la mobilitat sostenible.