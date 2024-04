Assegurada la zona de Ciutat de Valls on va caure el roc de grans dimensions

Actualitzada 02/04/2024 a les 06:24

El comú d’Andorra la Vella va comunicar ahir a través d’X que la zona on es va produir l’esllavissada ja està assegurada. De cara als propers dies diversos equips comunals procediran a netejar la zona del rec del Solà per reobrir-lo al públic aquesta setmana.

Els fets es van produir el diumenge cap a dos quarts de set de la tarda, quan un roc de grans dimensions es va desprendre de la muntanya i va anar caient a gran velocitat per la canal de Bonavista fins a quedar-se a pocs metres de la zona urbana, on va quedar fixada. La caiguda de roques va afectar una zona d’horts propers i també el rec del Solà. Segons va informar el Govern, no va ser necessari desallotjar els veïns, ja que el terreny era estable, però sí que es va tallar la circulació als carrers Gil Torres i Bonavista, i es va prohibir l’accés a l’aparcament de Bonavista.