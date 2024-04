Arrestat per encarar-se amb la policia a la sortida d'un local d'oci nocturn

Actualitzada 02/04/2024 a les 11:30

La policia ha informat de l'arrest dilluns d'un home de 35 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública, contra la llibertat i contra l’honor. La detenció es va produir quan la patrulla es trobava efectuant un servei de prevenció a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella i va veure com el personal de seguretat de l’establiment acompanyava fins a la sortida un grup de persones que havien tingut problemes a l’interior del local. El cos de seguretat ha explicat que quan els agents van intervenir per demanar-los que abandonessin la zona i evitar així més conflictes, tots ells van accedir amablement menys un, que va reaccionar de manera desproporcionada i es va encarar amb els policies amb agressivitat, fent cas omís de les seves indicacions, amenaçant-los de mort, insultant-los i resistint-se posteriorment al control. A més, es trobava en possessió d’una porció de 2,1 grams d’haixix.