Un clàssic que perdura

Actualitzada 01/04/2024 a les 12:19

Arriba una nova Pasqua i els padrins s’afanyen a aconseguir les millors mones per als fillols. Enguany, els preus han variat segona l’establiment, ja que alguns han hagut d’augmentar-los, altres han pogut mantenir-los i fins i tot n’hi ha que han pogut abaixar-los.

El propietari de la pastisseria Ganesha temptacions, Pere Balsa, ha destacat que en el seu cas han hagut d’incrementar les tarifes, ja que “s’han encarit bastant les matèries primeres, sobretot la xocolata, la llet, i el sucre, i per això ens hem vist obligats a encarir el producte final”. En canvi, l’Alexis Estopiñán, propietari de Youcakes by Estopiñán, ha pogut mantenir els mateixos preus respecte a l’any passat perquè “en aquesta ocasió no hem hagut de comprar el cacau a un preu elevat, suposo que els haurem d’augmentar a la llarga, però aquest any encara no ha sigut necessari”. Finalment, a la xocolateria MUSE Inspiration Gourmande els preus s’han reduït i actualment es poden trobar pastissos que ronden els 30 o 40 euros.

Tot i que als aparadors de les pastisseries ja fa dies que hi ha mones exposades, les jornades de venda forta són “Diumenge de Resurrecció i Dilluns de Pasqua” ha explicat Balsa i hi ha afegit que “la nostra previsió de venda era d’uns 50 pastissos i 25 figures, i l’hem complert”. Estopiñán ha comentat que “estem satisfets, perquè l’afluència de compradors respecte al 2023 no ha variat gaire, s’ha mantingut”.

Les temàtiques més populars d’aquest 2024 són els personatges de Disney, com el Mickey i la Minnie Mouse, o l’Elsa, de Frozen, encara que també han destacat figures, com Bola de Drac o la jugadora del Barça Aitana Bonmatí. Tot i això, des de Sucre i Salat han detallat que hi ha una gran varietat de mones i que les que més “venem són els ous de xocolata amb sorpresa”.

D’altra banda, també hi ha les tradicionals creacions artesanes creades per “fugir de les cares conegudes”, ja que les pastisseries per usar una figura han de pagar els drets d’autor i això ha fet que molts creïn les seves pròpies obres, com és el cas del propietari de Ganesha Temptacions “jo des de fa dos anys he creat uns personatges que són uns pollets amb els colors de la bandera Andorrana, i un per parròquia, això fa que les mones siguin úniques i exclusives, amb una edició limitada de peces, i any rere any se’n perfecciona el personatge per cridar més l’atenció”.

A MUSE Inspiration Gourmande també han fet el mateix, han creat el seu personatge més venut: un peix globus de xocolata negra o amb llet i farcit de bombons.