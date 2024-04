Actualitzada 01/04/2024 a les 11:20

Un resident de 40 anys va ser trobat sense vida durant la matinada del diumenge al riu Valira, a l’altura de l’Estadi Comunal a Andorra la Vella. L’home havia patit un accident de motocicleta a l’entrada del túnel del Pont Pla, en direcció a Escaldes, i es va precipitar al riu en perdre el control del vehicle. Es va donar l’avís als bombers d’una motocicleta sense acompanyant al viaducte d’accés a l’avinguda Fiter i Rossell cap a les 00.20 hores, fet que va obligar a activar el dispositiu de recerca. La persona va ser vista per primera vegada submergida al riu, a l’altura de Caldea, on no es va poder procedir al rescat pel fort corrent de l’aigua. El cos no es va recuperar fins a les 4 de la matinada a la zona del pont que uneix el Lycée Comte de Foix i el Comunal, on es va confirmar la defunció de la víctima.El Grup d’Investigació d’Accidents de Trànsit confeccionarà el corresponent atestat de circulació i està pendent de fer l’autòpsia per revelar quines poden haver estat les circumstàncies de la mort. Per la seva banda, Mobilitat va expressar a través de les xarxes socials el condol als familiars i amics del difunt.