Actualitzada 01/04/2024 a les 12:19

La Unió Europea i Andorra negociaran un acord per garantir que la seva normativa permeti als residents de països tercers (ciutadans que no pertanyen a estats membres de l’espai Schengen) circular entre l’espai Schengen i Andorra sense controls als passos fronterers, i que els permisos de residència expedits a nacionals de tercers països per Andorra tinguin efecte a tot l’espai Schengen. L’acord no ha de contemplar la participació d’Andorra al cabal de Schengen ni la seva associació a l’execució, aplicació i desenvolupament d’aquest cabal. L’acord ha de disposar que, en cas que un nacional d’un tercer país tingui la intenció d’arribar directament a Andorra, aquest país haurà de garantir que aquesta persona se sotmet primer als controls fronterers efectuats per França o Espanya.

En el document aprovat pel consell de la Unió Europea en què s’autoritza l’opertura de negociacions, s’assenyala que l’acord ha de disposar que l’adquisició i el manteniment del dret a residir a Andorra quedi supeditat a l’existència d’un vincle real amb aquest país. Un vincle que s’haurà de determinar en funció d’una presència física efectiva i regular durant el termini que es consideri apropiat i d’altres criteris objectius i comprovables, dels quals s’exclourà la inversió en l’economia i el mercat immobiliari d’Andorra o la realització de pagaments financers predeterminats a les autoritats andorranes.

L’acord ha d’establir la necessitat que Andorra es comprometi a expedir o renovar permisos de residència a nacionals de tercers països únicament previ dictamen favorable de França o Espanya emès en un termini determinat. França o Espanya serien competents per emetre un dictamen vinculant basat en una avaluació de la seguretat. Consistiria a realitzar les comprovacions oportunes a les bases de dades nacionals o de la Unió, incloses les destinades a garantir el respecte i l’eficàcia de les mesures restrictives de la UE, abans de l’expedició o la renovació d’un permís de residència per a nacionals de tercers països vàlid a Andorra arran d’una sol·licitud de les autoritats andorranes i sempre que hi hagi un vincle real amb el país.

L’acord ha de disposar que Andorra retiri els permisos de residència expedits a nacionals de tercers països a petició de França o Espanya després de l’avaluació de seguretat duta a terme per un d’aquests dos països sobre la base, en particular, de les comprovacions oportunes a les bases de dades nacionals o de la Unió, incloses les destinades a garantir el respecte i l’eficàcia de les mesures restrictives de la UE. Andorra n’ha d’informar sense demora França o Espanya.

En cas que Andorra retiri d’ofici un permís de residència expedit a un nacional d’un tercer país, n’haurà d’informar sense demora França o Espanya.

El text també indica que l’acord ha de disposar que l’expedició o renovació d’un permís de residència d’un nacional d’un tercer país vàlid per a Andorra no obligarà cap estat membre a retirar del Sistema d’Informació Schengen cap descripció a efectes de denegació d’entrada.

L’acord ha de disposar que els permisos de residència ja expedits per Andorra a nacionals de tercers països que resideixin legalment a Andorra en el moment de la seva entrada en vigor siguin substituïts per permisos de residència expedits de conformitat amb l’acord en un termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor. L’acord ha de disposar que els permisos de residència existents expedits per Andorra a nacionals de tercers països es notifiquin a França o Espanya perquè un d’aquests dos països pugui efectuar les comprovacions oportunes a les bases de dades pertinents i sol·licitar a les autoritats competents d’Andorra la retirada d’aquests permisos per motius d’ordre públic o seguretat interior. En aquest cas, Andorra es comprometria a retirar el permís de residència.

Per garantir un alt nivell de seguretat i confiança, l’acord ha d’incloure normes que prevegin la possibilitat d’una cooperació operativa transfronterera consistent, entre altres coses, en la vigilància transfronterera, la persecució transfronterera de sospitosos de delictes o l’organització de patrulles i altres operacions conjuntes. També s’han d’incloure normes que permetin la realització de controls policials reforçats a les zones properes a la frontera terrestre entre l’espai Schengen i el territori d’Andorra, en relació tant amb el control del compliment de la llei com amb la gestió de la migració.



ABORDAR L'ABSÈNCIA DE CONTROLS

La Comissió Europea considera que es requereix un acord que serveixi de base jurídica per abordar l’absència de controls fronterers entre França i Andorra i entre Espanya i Andorra. La celebració d’aquest acord resultaria beneficiosa, tenint en compte la proximitat geogràfica i interdependència econòmica d’Andorra amb la Unió. Es considera que cal garantir un tracte just a les fronteres exteriors de la Unió als nacionals de tercers països que posseeixin permisos de residència expedits per Andorra.