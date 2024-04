Actualitzada 01/04/2024 a les 12:19

La planta de tractament de residus de la Comella va cremar l’any passat 48.713 tones, segons els indicadors publicats per CTRASA. Són 1.867 tones menys que les que s’hi van incinerar fa dos anys, quan la xifra es va elevar fins a 50.580 tones. Aquell any, el 2022, es va aconseguir la segona millor xifra de tota la història de la infraestructura, només superada per les tones que s’hi van cremar el 2019 quan, amb 50.901, el forn incinerador va superar per primer cop les 50.000. L’any passat es va tornar a cremar per sota d’aquesta xifra. Tot i això, les 48.713 tones del 2023 és un dels millors balanços de la planta de tractament de residus de la Comella des que es va posar en marxa el 2007. És la cinquena millor dada superada per la del 2019 i la de 2022 i per les del 2018 (49.777 tones) i el 2020 (49.149 tones).

Des del 2018, malgrat haver-hi la pandèmia de coronavirus pel mig, la planta de tractament ha superat les 45.000 tones tractades, xifra que es considera la mínima perquè sigui rendible. Cal recordar que no arribar a aquesta xifra va comportar que, en els primers anys de gestió, el Govern hagués de pagar una indemnització a l’empresa que l’explotava.

Un dels factors de la caiguda del nombre de tones tractades l’any passat és que va davallar la quantitat de brossa que ve de Catalunya, concretament de la Cerdanya. Arran del conveni signat pel Govern i la Generalitat de Catalunya, es van importar 8.456 tones de la comarca veïna. Fa dos anys, van arribar de terres catalanes 9.329 tones. La del 2022 va ser la xifra rècord de tones importades, ja que fa tres anys la dada es va enfilar fins a 9.129. Un acord, cal recordar, que preveu la importació d’un màxim de 10.000 tones de Catalunya, i que fins ara sols han arribat al Principat procedents de l’abocador de residus de la Cerdanya. L’Alt Urgell ja està treballant per poder exportar residus en anys vinents.

Fins que es va tancar l’acord amb la Generalitat de Catalunya per importar brossa, el forn incinerador va estar infrautilitzat des que es va posar en marxa, el 2007, fins al 2018. Només un any, el segon de vida, va arribar a apropar-se a les 45.000 tones desitjades, quan el 2008 se n’hi van tractar 44.934. Coincidint amb l’inici de la crisi econòmica a Andorra, des del 2007 fins al 2012, les tones tractades es van anar reduint fins a un mínim de 33.200. A partir d’aquell any es va iniciar un increment, que va arribar al màxim històric de 50.901 el 2019.

D’altra banda, la pandèmia del coronavirus sembla que ja no té afectació a la planta de tractament de residus de la Comella, ja que el 2022 s’hi van cremar 66 tones de residus sanitaris, gairebé 19 menys que fa dos anys, quan van arribar a 85. Aquesta xifra es va disparar el 2020, quan el forn cremador va incinerar el 76% més de residus sanitaris que el 2019.

MENYS ENERGIA VENUDA

El decrement de les tones cremades de l’any passat s’ha traduït en una rebaixa de l’energia generada pel centre de tractament de residus, que posteriorment és venuda a FEDA. Van ser 16.607 els megawatts per hora (MWh) d’energia elèctrica que la planta incineradora de la Comella va poder vendre el 2023 a la companyia elèctrica. El 2022 va poder comercialitzar 18.760 MWh d’energia elèctrica i fa tres anys, el 2021, la xifra va arribar a 16.889 MWh.

L’activitat de la planta incineradora de la Comella va generar l’any passat 14.322 MWh d’energia tèrmica. Una xifra superior a la realitzada el 2022, quan s’hi van generar 11.440 MWh.

HORES DE FUNCIONAMENT

La planta incineradora de la Comella va estar l’any passat 8.760 hores en funcionament, les mateixes que el 2022. Va registrar 932 hores d’aturades programades i 105 hores d’aturades no programades.