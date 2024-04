Andorra té la dotzena moneda de dos euros més valuosa del món

Actualitzada 01/04/2024 a les 12:18

La moneda de col·leccionisme dos euros que el Govern va emetre per commemorar les finals de la Copa del Món d’esquí que es van celebrar a Soldeu i al Tarter és la dotzena més valuosa del món. Actualment es pot vendre a un preu aproximat de 150 euros. La peça va comptar amb un tiratge de 60.000 exemplars i en el disseny hi destaca un esquiador sota uns flocs de neu i el logotip de les Finals de la Copa del Món. La moneda va merèixer una presentació per part de l’aleshores ministre de Finances, Jordi Cinca, que va destacar en roda de premsa que “la temàtica de la moneda fuig de la tradicional institucionalitat perquè l’objectiu és fer valdre l’esdeveniment esportiu internacional i donar visibilitat a Andorra com a país de neu de primer nivell”.

El preu de la moneda de col·leccionisme andorrana està força lluny de la peça més valuosa del món, que es ven a un preu aproximat de 2.750 euros. La moneda de dos euros més cobejada és sens dubte la commemorativa de Grace Kelly de Mònaco, emesa el 2007. Aquesta peça ret homenatge a la princesa en l’aniversari de la seva mort. Amb una tirada limitada de només 20.000 exemplars, el seu valor pot assolir els 2.750 euros. La imatge de Grace Kelly i el simbolisme real associat fan d’aquesta moneda una joia numismàtica.

La segona moneda de col·leccionisme més valuosa la va emetre Lituània. Aquesta moneda commemora la reserva de la biosfera de Zuvintas, un tresor natural reconegut per la Unesco. Un error en el cantell de 500 peces, on es va gravar una llegenda incorrecta, n’ha disparat el valor fins als 2.000 euros. L’escassetat i l’errada la converteixen en una peça excepcionalment valuosa.

Al tercer lloc del podi es troba la moneda que celebra la icònica Roca de Mònaco. Aquesta peça del 2015 va tenir una tirada de només 10.000 unitats. El seu disseny únic i la limitada producció eleven el valor fins a 1.500 euros, la qual cosa la fa molt cobejada.