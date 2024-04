Adjudicada la connexió del Consell a la xarxa de calor

Actualitzada 01/04/2024 a les 06:08

El Consell General va adjudicar la setmana passada els treballs per a la connexió dels diferents edificis a la xarxa de calor de FEDA Ecoterm. Les obres, que ja s’han començat a executar i es preveu que acabin d’aquí a dos mesos, han recaigut a l’empresa Agefred per un import de 37.392,05 euros. La incorporació d’edificis emblemàtics a les xarxes de climatització urbanes vol posar de manifest el compromís de les institucions amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic. Aquesta iniciativa permetrà al Consell ser més eficient energèticament, reduint l’emissió de més de 156 tones de CO 2 equivalents anuals. A més, limitarà l’augment de la demanda de calefacció elèctrica.

Aquesta acció es complementarà amb altres projectes, com ara la substitució de les plaques solars actuals per models més eficients i l’ampliació de la superfície d’instal·lació fins als 756 metres quadrats.