Les autoritzacions per a la temporada d'hivern cauen un 20%

Actualitzada 02/02/2024 a les 06:20

La temporada d’hivern ha generat 4.786 autoritzacions per a la contractació d’estrangers amb permís de residència i treball, ocupant un 86,8% del consum global, segons el departament d’Estadística.

En comparació amb les xifres de l’any anterior, el consum de les quotes d’extracomunitaris es redueix un 21,6%, amb 1.060 permisos menys, i el consum de les quotes per comunitaris experimenta una davallada d’un 12,2%, amb 131 permisos menys.

Pel que fa a la contractació en general, també es redueix, amb 1.191 treballadors menys, una rebaixa del 19,9%. D’altra banda, el grup de treball amb més temporers està sent enguany el de treballadors de serveis, com ara els cambrers, que es col·loca amb un 43,3% de la cobertura total, seguit del 33,8% de treballadors no qualificats, que correspon als cambrers d’habitacions, i del 12% dels tècnics mitjans.

Per contra, l’evolució de les autoritzacions des de la quota inicial mostra un augment del 12,3% en comparació amb la temporada anterior, quan van ser 4.910, però mostra una disminució del 0,7% respecte a l’ampliació de 645 autoritzacions.