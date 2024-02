El malestar dels integrants del pacte d’estat obliga a cancel·lar la trobada presencial

La reunió que els representants dels coprínceps i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, havien de mantenir amb els assessors de Gide el 12 de febrer es farà telemàticament, després del malestar que van expressar alguns representants dels partits que participen en el pacte d’estat per Europa. Andorra Endavant, que ja tenia els bitllets d’avió per anar a Brussel·les, no entén aquest gir. Fonts de la formació que lidera Carine Montaner van explicar que només volen compartir la informació d’aquest informe, que costa 50.000 euros i que analitza les repercussions de l’acord d’associació. Fonts de la majoria parlamentària van admetre