DA, CC i Liberals coincideixen que és “realista”, Baró carrega que va “contra els més vulnerables” i AE s’absté confiant en un “canvi de rumb”

La majoria absoluta de la coalició de Demòcrates i Ciutadans Compromesos, juntament amb el suport del liberal Pintos, va ser suficient per aprovar ahir al migdia al Consell General el projecte de llei de pressupost per al 2024. Amb 16 vots a favor, Govern no va necessitar el suport de la minoria que hi va votar en contra, tant Concòrdia com el Partit Socialdemòcrata, perquè Andorra Endavant va abstenir-se. El president de Concòrdia, Cerni Escalé, va criticar la gran despesa en funcionament, que “aquest 2024 serà del 80%”, i va demanar que “es contingui” prop del 70%, a més de

