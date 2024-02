El tall dels pagesos francesos es posposa a les 14 hores

Actualitzada 02/02/2024 a les 09:57

El tall de l'accés a Andorra previst pels agricultors francesos per aquest cap de setmana s'ha posposat fins a les 14 hores, segons han explicat els manifestants. El tancament estava previst a la zona de La Croisade des de les 10 hores d'avui fins a les 16-17 hores de diumenge però els pagesos han decidit donar més temps al govern gal perquè atengui les reivindicacions que plantegen. Christian Tallant, pagès de la Cerdanya gal·la, ha assegurat que "estem negociant i volem saber si és cert que ho fan i ens confirmen que el govern és favorable al que demanem" i ha assegurat que si l'executiu es fa càrrec de les peticions que fa el sector agrícola "no farem el bloqueig". La petició dels agricultors veïns és que el govern francès concreti en un compromís escrit les mesures d'ajuts al sector que ha anunciat.Els pagesos de la Cerdanya francesa reclamen que el govern de París es faci càrrec del pagament de 2 milions d'euros de l'assegurança que tenen per la sequera que pateix aquesta zona des de fa 2 anys.Diverses organitzacions d'agricultors van demanar anit a última hora la suspensió dels tancaments de carreteres per les mesures per ajudar el sector que el primer ministre gal, Gabriel Attal, va anunicar ahir per protegir la pagesia francesa. Attal va parlar de millorar els ingressos dels pagesos amb una partida de 150 milions "en suport fiscal i social" i d'accions per lluitar contra la competència deslleial que els agricultos afirmen que representen les importacions d'altres països.El tancament de la via d'entrada al Principat des de França a la cruïlla de l'RN-20 i l'RN-320 podria suposar un nou cap de setmana de poca activitat comercial al Pas de la Casa per l'absència de visitants