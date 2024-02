Divisió per l'impost a la inversió estrangera

El PS i Concòrdia consideren la taxa “insuficient” i diuen que pot atraure més inversors

L’impost sobre la inversió estrangera va ser aprovat ahir al Consell General amb el vot en contra del Partit Socialdemòcrata i Concòrdia. La ministra de Presidència, Treball, Habitatge i Economia va definir la taxació com “una primera mesura” per controlar la inversió estrangera i atraure capitals “de qualitat”. L’impost aprovat serà progressiu i anirà del 3% al 10%, segons el nombre d’immobles que es comprin. Per als inversors que destinin els habitatges a pisos de lloguer durant un període de deu anys hi haurà bonificacions del 90% de la rebaixa de l’impost. Amb l’aprovació d’aquest impost també es va eliminar

#2 Les lleis

(02/02/24 08:52)



#1 Josep

(02/02/24 08:00)